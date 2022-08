Une moissonneuse de 700 ch avec 12,20 m de coupe

La série X9 de chez John Deere était en démonstration en Bretagne fin juillet, sa coupe à tapis et ses performances ont suscité l’intérêt des agriculteurs et entrepreneurs présents au cœur d’une parcelle de blé du Morbihan.

La société MS Équipement a créé l’événement en faisant venir fin juillet en Bretagne la plus grosse moissonneuse-batteuse de la marque John Deere. Entre 200 et 250 agriculteurs et entrepreneurs de travaux agricoles sont venus découvrir les performances de cette machine lors du battage d’une parcelle de blé dans le Morbihan.

Une coupe à tapis qui limite la perte de grains

Cette moissonneuse de la série X9 1100 est équipée d’un moteur de 13,6 L pour une puissance maximale de 700 chevaux. Ce modèle est équipé d’une coupe à tapis HDX de 12,20 m de longueur sur 1,20 m de profondeur. « Cette coupe dynamique est faite pour aller chercher de la performance. Elle est idéale pour réduire la perte de grains sur des cultures comme le colza. Son châssis articulé permet d’épouser le sol pour garantir une hauteur de coupe uniforme sur terrain vallonné ou accidenté », décrit Édouard Vigouroux, responsable récolte sur la partie Ouest de la France pour John Deere. Avec cette coupe à tapis, il est possible d’augmenter la vitesse d’avancement de 0,5 à 1 km/h comparé à une coupe standard. « La coupe à tapis représente aujourd’hui 25 % des ventes en France », précise Édouard Vigouroux.

700 000 € d’investissement

La moissonneuse offre un débit impressionnant en atteignant facilement les 1 000 quintaux par heure. L’an dernier dans une parcelle avantageuse du Nord de la France la machine a même franchit les 1 300 quintaux/heure. « L’innovation vient aussi des 2 rotors de 610 mm de diamètre sur 3,5 m de longueur. Cette grande surface de battage assure une bonne séparation tout en préservant le grain. Le bémol pour une région comme la Bretagne est que cela se fait au détriment de la paille qui en ressort plus déstructurée. » Lors de la démonstration, la vitesse d’avancement était de l’ordre de 6 km/h pour une consommation de 18,6 L/h. « Dans des parcelles avantageuses la moissonneuse avale entre 7 et 8 ha/h. Un des freins à l’arrivée de cette machine en Bretagne est le coût de l’investissement qui est de l’ordre de 700 000 € dans cette configuration avec coupe et chariot. Pour l’amortir, il faut donc qu’elle puisse moissonner autour de 1 000 ha dans la saison. »