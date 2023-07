Du cochon et des frites

Pour la deuxième année consécutive, l’association Terre de vie de Plouguin-Tréouergat, rassemblant sous une même bannière la quasi-totalité des agriculteurs de ces deux communes du Nord-Finistère, a organisé, le 16 juin, un déjeuner à l’attention des enfants scolarisés en primaire à Plouguin. Disons plutôt qu’ils ont organisé un festin. Car pour les enfants, ce moment avait tout du banquet somptueux : cochon grillé, frites et glace. Que demander de plus ? Le visage radieux des enfants tendant les assiettes valait plus que trois étoiles au guide Michelin. Quatre cochons et de grands plats de frites ont été nécessaires pour rassasier les enfants qui avaient encore une petite place pour une glace. Évidemment, tous ces ingrédients venaient des fermes voisines. Car l’objectif de cette opération consiste d’abord à rappeler le rôle essentiel de l’agriculture dans ce secteur au nord de Brest. Et de conforter la fierté légitime des agriculteurs locaux qu’ils produisent du « bon ». Les assiettes vides des enfants n’ont laissé aucun doute sur ce point.

Rappeler le rôle essentiel de l’agriculture

Ces agapes, loin de la contrition qui prévaut aujourd’hui sur les régimes alimentaires, témoignent aussi que le « bien manger » reste une valeur forte de la Bretagne. Et surtout que cette culture culinaire et de la commensalité mérite d’être transmise aux jeunes générations. La commune de Plouguin s’y attèle avec pragmatisme et simplicité, sans recours à des campagnes de communication coûteuses aux résultats incertains. Cette initiative a d’ailleurs valu à la commune le Trophée de la communication décerné en mars dernier par Agriculteurs de Bretagne. Ce prix résonne comme une incitation pour les communes bretonnes à vocation agricole à imiter cette initiative.