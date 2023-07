Rose florissante à Saint-Brieuc

publicité

Le Salon de l’agriculture de Saint-Brieuc a accueilli, samedi 17 juin, le concours de la race limousine rassemblant des animaux des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Au centre du ring, Bruno Lambert, éleveur installé en Gaec à La Cornouille (49). Dès les sections, le juge aura été ébloui par Rose (Maestro MN x Idefix) qui empoche le prix des génisses de 24 à 36 mois. Gestante, la fine fleur du Gaec Rolland à Lannion (22) allait ensuite poursuivre sa moisson en étant sacrée Championne femelle Adulte puis Meilleur animal du concours. « Fine d’os, large de bassin, profonde… Rose qui se déplace très bien coche toutes les cases ! » L’élevage Rolland a également marqué le rendez-vous grâce à Moldavie (Idefix x Baracouda) – qui n’est autre que la mère de la jeune Rose – sacrée Meilleure reproductrice après avoir emporté le prix des femelles de plus de 36 mois non suitées.