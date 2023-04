Machines agricoles et horticoles d’occasions comme neuves, à moindre coût

L’outillage horticole deuxième main est au goût du jour : recycler, réutiliser, réinventer…

Quoi de plus normal par les temps qui courent ?

Oui mais… vous ne vous sentez pas entièrement rassuré ?

Robbert Duijndam, professionnel de l’équipement d’occasion, répond ci-dessous aux trois questions les plus fréquemment posées.

Fondée en 1970 à Nieuwerkerk a/d Ijssel, l’entreprise Duijndam Machines est spécialisée dans la revente de machines agri- et surtout horticoles, et est aujourd’hui reconnue comme un acteur international majeur dans l’achat et la vente de machines d’occasion. Bien plus qu’une plateforme commerciale, dont souvent les connaissances marché et compétences techniques sont limitées, l’entreprise se revendique experte et s’en donne les moyens. Quatre acheteurs dédiés parcourent l’Europe de l’Ouest à la recherche de machines répondant à des normes bien précises. Certains achats plus lointains se font également par photos et vidéos. Par la suite, toutes les acquisitions sont inspectées, réparées si besoin et testées par les mécaniciens dans les entrepôts propres de Duijndam Machines aux Pays-Bas.

La France notamment, est un des marchés où Duijndam Machines a vu ses activités évoluer ces dernières années. Robbert : « Nous achetons et revendons plus de machines sur ce marché, où on dénote un intérêt certain pour le matériel d’occasion. Après tout, pourquoi payer ‘plein pot’ quand on peut accéder à la performance et à la qualité tout en minimisant les risques et en ne payant qu’une fraction du prix neuf ? »

Depuis 2020, l’entreprise familiale est dirigée par les frères Robbert et Maurijn, rejoint en 2023 par Reinier, à la suite de leur père Bert Duijndam. Depuis, ils ont largement su développer les transactions à distance, en mettant à profit les technologies modernes. Robbert : « A l’origine, nous venons d’une famille de maraîchers. Outre les légumes, nous avons toujours cultivé une passion pour l’automatisation, la mécanique et l’innovation technique. Nous savons que l’outillage représente un investissement important, surtout lors d’une réorientation culturale ou stratégique. Dénicher, contrôler puis trouver nouvel acquéreur à des équipements d’occasion, ça ajoute encore une dimension : nous nous appliquons à solutionner les besoins réels des entreprises et à les accompagner dans leur développement tout en utilisant les ressources déjà existantes! »

1 . Existe-il réellement une clientèle prête à effectuer un achat uniquement à partir de photos, d’une vidéo ou même d’une visio ?

Une question pertinente et récurrente ! Force est néanmoins de constater qu’il s’agit d’une pratique de plus en plus courante, en raison de la rareté des machines et de la longue distance entre le fournisseur et l’acheteur. L’opération dématérialisée est facilitée par le revendeur proposant cette option : « Chez Duijndam Machines, nous faisons appel à une panoplie de technologies de communication contemporaines et prenons évidemment soin de sécuriser les transactions. »

2 . Comment la machine est-elle acheminée ?

Duijndam Machines dispose d’un vaste réseau de transport de confiance et se charge si nécessaire de livrer l’outillage jusqu’à sa nouvelle destination. « Nous accompagnons nos clients depuis le définition d’un besoin jusqu’à la transaction et la livraison. Notre service se doit d’être irréprochable. C’est d’ailleurs notre philosophie : apporter une vraie solution et s’inscrire ainsi dans une chaîne de production plus sûre. Nous livrons jusqu’en Europe de l’Est, au Canada ou en Sicile ! Pour ce qui est du montage, il est souvent confié, en concertation avec l’acquéreur, à des prestataires locaux pour assurer le suivi et la maintenance ultérieurs. »

3 . Les équipements d’occasion, ça marche pour qui ?

Logiquement, les grosses organisations disposant de budgets plus importants optent pour du matériel neuf, sauf par exemple pour une phase de test. Par ailleurs, de nombreuses petites et moyennes entreprises recherchent des machines d’occasion, nettement moins chères et répondant bien à leurs besoins. « En France, le marché de l’occasion est plutôt dynamique, peut-être du fait de la réticence des banques à accorder des prêts, réduisant ainsi les budgets d’investissements des entreprises horticoles. Aux Pays-Bas, les banques se portent généralement encore garantes de l’acheteur, qui peut alors choisir d’emprunter de l’argent pour acheter un équipement neuf. Mais même dans ces conditions, la question de l’occasion est souvent évoquée. Cette solution peut être intéressante pour diverses raisons, et je pense personnellement que cela ne fera que se renforcer dans les années à venir. Tout le monde se pose cette question actuellement : pourquoi racheter alors qu’on peut réutiliser ? »

Finalement, Duijndam Machines s’avère être un opérateur unique dans les filières maraîchères et horticoles européennes. Tant en matière d’offre, d’expertise technique, que de gage de qualité ou encore de service : voici une adresse où – même sans avoir à se déplacer 😉 – un choix aussi large que détaillé s’offre aux professionnels !

