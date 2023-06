Podcast: Il ramène le système néo-zélandais dans sa ferme morbihannaise

À la fin de ses études agricoles, Hicham Le Grand décide de découvrir d’autres systèmes et s’envole alors pour la Nouvelle-Zélande. Après deux expériences dans des fermes laitières, respectivement de 6 mois et de 4 ans, il revient à Gourin dans le Morbihan pour s’installer. Son système est basé sur le modèle néo-zélandais. Des vaches dehors toute l’année, des races adaptées au pâturage ou encore des vêlages groupés au printemps. Son objectif est clair : avoir une ferme économiquement, environnementalement et humainement viable.

