Podcast: Communiquer positivement sur son métier d’agricultrice

Éleveuse de porcs à Trévérec (22) et présidente d’Agriculteurs de Bretagne, Dominique Gautier communique largement sur son métier d’agricultrice. Réseaux sociaux, fermes ouvertes, rencontres avec le grand public, son objectif est de parler positivement de l’agriculture bretonne. Au cours de l’interview, Dominique évoquera l’importance de la communication sur la ferme familiale, et ce depuis 3 générations, son implication dans Agriculteurs de Bretagne, ou encore les échanges avec le grand public qui l’ont le plus marquée.

