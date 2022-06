Un marché de l’œuf très perturbé

Depuis 2 ans, la production et la consommation d’œufs connaissent des variations dues à des facteurs externes imprévus. Ceci modifie les équilibres entre les différentes catégories d’œufs. Le premier confinement avait vu bondir la consommation d’œufs coquille, et s’effondrer celle des œufs pour la restauration hors domicile. La production était alors en croissance et excédentaire…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous