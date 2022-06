Energie : Réduire la facture

Le prix de l’énergie flambe ce qui impacte directement les coûts de production des élevages, par conséquent la marge et donc le revenu. L’heure est donc à l’économie. Par le passé, nous avons déjà connu des situations d’augmentation du prix de l’énergie. Mais, en 2022, tout est touché : le gaz, le carburant, l’électricité et avec une impression qu’un retour à « la normale » n’est vraiment pas pour demain.

Des éleveurs n’ont pas attendu cette crise de l’énergie pour mettre en place des solutions permettant de réaliser des économies sur leur exploitation. La différence est, qu’avec un coût qui explose, certains investissements peuvent être vite rentabilisés.

Dans ce dossier, des éleveurs témoignent sur les projets qu’ils ont développé pour réduire leur consommation. Dans les mois à venir, des projets similaires risquent de se multiplier dans la campagne bretonne : photovoltaïque en autoconsommation, solaire thermique pour chauffer des élevages ou produire de l’eau chaude pour la buvée des veaux, valorisation du biogaz produit par une poche souple de stockage de lisier pour alimenter une chaudière et chauffer des salles d’élevage… Nous n’avons là que quelques exemples de ce qui est possible aujourd’hui et ne doutons pas que de nouvelles idées vont rapidement voir le jour.

Au sommaire de ce dossier