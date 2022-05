Un régional Prim’ Holstein de haut vol

Les Gaec finistériens Toullec et Madec ont remporté, avec Jbtoullec Chief Roxe, le prix de Grande championne du régional Prim’ Holstein lors d’un concours d’envergure nationale.

« Nous assistons à concours régional mais lorsque nous regardons toutes ces vaches sur le ring nous pouvons penser que nous sommes sur un événement d’une dimension bien supérieure », commente Yoann Henrion le juge du régional Prim’ Holstein qui s’est déroulé le 21 mai à Saint-Brieuc lors du Salon de l’agriculture des Côtes d’Armor. Pas moins de 142 laitières de la race, venues des 4 coins de la Bretagne, se sont affrontées sur le ring du parc des expositions de Brezillet.

Des éleveurs passionnés

Tout au long de la journée, les plus belles laitières de la race se sont succédé sous l’œil du juge vosgien agréé en France depuis 2009 et nouvellement agréé au niveau européen. À l’heure d’élire sa dernière gagnante, il a salué « des éleveurs passionnés mais un peu fous car un tel niveau de préparation demande un temps considérable et on sait que le métier d’éleveur est déjà très prenant. » Il a désigné Jbtoullec Chief Roxe, appartenant aux Gaec Toullec de Plomelin (29) et Madec de Hanvec (29), la vache ayant obtenu le prix de Championne jeune comme Grande championne du régional. « Une vache en 2e lactation avec du style, un caractère laitier très affirmé et de la finesse dans les membres. Elle affiche un très bon compromis ouverture/puissance. »

La journée avait démarré avec les vaches en 1re lactation et le prix de Championne espoir qui est revenu à Jbtoullec Pixistorm du Gaec Toullec. « Une vache prête à enchaîner les lactations avec un système mammaire bien ancré. »

Une Championne adulte avec beaucoup d’avenir

Le prix de Championne adulte est resté dans les Côtes d’Armor avec Follezou Lila appartenant au Gaec Follezou de Plévin (22). Elle obtient aussi le prix de Réserve grande championne. « Une vache en 3e lactation qui a beaucoup d’avenir. Un animal avec beaucoup de style et un pis très fonctionnel. » Le prix de la Meilleure laitière est revenu à Capj Janai appartenant au Gaec Cabon de Plourin (29). Le prix du Meilleur élevage prend la direction de Plomelin au Gaec Toullec.

Extrait de Palmarès

Grande championne et Championne jeune : Jbtoullec Chief Roxe, Gaec Toullec-Gaec Madec (29) ;

Meilleure mamelle espoir : Capjprisca, Gaec Cabon (29) ;

Meilleure mamelle jeune : De l’avenir Olicopexe, Gaec de l’Avenir (56) ;

Meilleure mamelle adulte : DHP Eliza, EARL David (35) ;

Championne espoir : Jbtoullec Pixistorm, Gaec Toullec (29) ;

Championne adulte : Follezou Lila, Gaec Follezou (22) ;

Lot interdépartemental : Côtes d’Armor ;

Meilleure laitière : Capj Janai, Gaec Cabon (29) ;

Meilleur élevage : Gaec toullec (29).