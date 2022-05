Marc Fesneau, nouveau ministre de l’Agriculure

Nommé le 20 mai, le nouveau ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a estimé le lendemain lors de son premier déplacement officiel, effectué dans le Cher, que la question de la souveraineté alimentaire n’était pas « résolue ». « Parfois, on avait peut-être pensé que la question de la souveraineté était une question résolue, or la crise ukrainienne et les questions climatiques viennent montrer que la souveraineté n’est pas une question résolue », a déclaré le ministre lors d’un point presse dans une exploitation à Massay, près de Vierzon. Évoquant la guerre en Ukraine, Marc Fesneau a souligné que cette crise vient « rappeler qu’on a besoin de produire. »

Marc Fesneau a été nommé ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, en remplacement de Julien Denormandie. Ancien président du groupe Modem à l’Assemblée nationale, Marc Fesneau était depuis 2018 ministre en charge des relations avec le Parlement. Il est aussi bon connaisseur du secteur agricole pour avoir travaillé plusieurs années à la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher. Le nouveau ministre est par ailleurs un défenseur de la chasse, qu’il pratique.