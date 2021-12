La Brasserie Holstein délocalise sa vente en Ille-et-Vilaine

En août 2022, la 3e vente aux enchères de la Brasserie sera accueillie par la famille Persais près de Rennes. Le groupe cherche de nouveaux partenaires pour boucler l’organisation.

Organisées au Gaec Toullec à Plomelin (29) en 2018 et 2020, les premières ventes aux enchères de la Brasserie Holstein avaient marqué les esprits par la qualité du catalogue et l’engouement des visiteurs (plus de 1 000 personnes à chaque fois). « Mettre en place un tel événement en présentiel sur une ferme demande une énergie folle. Dans le groupe, pour des raisons professionnelles ou personnelles, tout le monde n’était pas prêt à s’investir autant que lors des éditions précédentes », confient Antoine Le Coat et Louis Jaquin qui se sont lancés pour proposer une nouvelle, « très probablement la dernière », vente. Celle-ci aura lieu vendredi 12 août 2022, du Gaec de la Douettée à Bréal-sous-Monfort (35). « Ce site plus central, à 15 minutes de l’aéroport et de la gare de Rennes et pas loin de Nantes, ouvre des perspectives en termes de public. Beaucoup de nos lots sont partis vers l’étranger, acquis à distance. Cette fois, ces acheteurs pourraient faire le déplacement. »

Un site accessible pour une vente attractive

Le catalogue sera construit autour d’animaux vivants – « Entre la mi-octobre et jusqu’en mai prochain, une quarantaine de veaux à haute valeur génétique vont naître » – complétés par des lots d’embryons. « Principalement des Holstein issues des meilleures familles nord-américaines, mais aussi des génisses et vaches à index et quelques animaux de races brune, jersiaise et même Wagyu. » La Brasserie Holstein construit actuellement le budget de cette vente (autour de 40 000 €). « Nous avons créé une marque attractive. Des sociétés étrangères nous sollicitent pour s’associer à l’événement. » Présence dans le catalogue diffusé dans la France entière, stands sur place, voire porte ouverte technique (stabulation neuve, robots de traite, méthanisation…) sur la ferme… Diverses opportunités sont proposées aux entreprises voulant

surfer sur cette notoriété pour communiquer.