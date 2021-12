Du lait, du porc, du maïs, des céréales et des pâtures. Ce système de polyculture permet à Florence et Patrick Gautier d’être autonomes. Toutes les productions végétales sont autoconsommées. Depuis 2016, le Gaec Gautier a « intensifié » son système. Ce n’est pas un gros mot. Et encore moins quand on sait que les agriculteurs,…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous