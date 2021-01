Le président des JA Bretagne incite tous les agriculteurs à se former sur de nouvelles thématiques comme la gestion du personnel et ce, tout au long de sa carrière. Kevin Thomazo, président des Jeunes Agriculteurs de Bretagne, estime que « l’agriculture a évolué et demande de nouvelles compétences, avec la maîtrise des outils d’aide à la…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous