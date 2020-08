La ration du cochon contre le cancer du côlon

Une nouvelle étude pour préciser le coût

Les résultats de cette étude sont confortés par un essai réalisé en Italie. La vitamine E dans l’alimentation des porcs limite l’oxydation des lipides qui provoquent des lésions cancérigènes chez l’homme. Cette vitamine a un coût et devra être produite en grande quantité si on l’introduit dans les rations. Avant de demander de l’argent à la filière, il faut réaliser une nouvelle étude ciblée pour définir précisément le dosage de la vitamine et la durée d’utilisation en élevage. L’ajout de vitamine a un autre atout : il protège aussi du rancissement (goût) et du changement de couleur (jaunissement). Dans un à deux ans, après ces nouveaux essais, la filière sera en mesure de répondre aux interrogations qui subsistent, mais c’est très prometteur.Gilles Nassy, Ifip