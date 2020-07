Vente aux enchères de génétique : Deuxième tournée pour La Brasserie

Le Gaec Toullec accueille vendredi 21 août une nouvelle vente aux enchères. Sont proposés aussi bien des lots de très haut niveau pour les spécialistes que des animaux de qualité accessibles à tous.

Deux ans après le succès de sa première vente aux enchères, la Brasserie Holstein remet le couvert. Vendredi 21 août, le collectif de passionnés de génétique organise un nouveau rendez-vous sur l’exploitation du Gaec Toullec à Plomelin (29). « Nous avions passé une journée fantastique en 2018. Au-delà du résultat financier puisque le commerce avait été au rendez-vous, tous nos membres avaient apprécié la foule qui s’était déplacée, l’ambiance et les relations sociales tissées sur place », confie Benoît Toullec. On se rappelle les 600 voitures pour approximativement 1 200 participants à la rencontre. « Outre les spécialistes de la sélection, la vente avait attiré tout un public local d’éleveurs. Certains venus en tant que visiteurs ont fini par mettre une enchère et sont repartis en tant qu’acheteurs », apprécie le Finistérien.

Viser une offre accessible à tous

C’est d’ailleurs cette idée d’ouverture et de démocratisation de la génétique qui a guidé la Brasserie Holstein dans la préparation de cette 2e édition. « Il n’y a pas que des lots chers. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les budgets et tous les types d’élevage », insiste Benoît Toullec. Il recommande d’ailleurs à chacun à l’approche de la vente de se plonger dans le catalogue, de demander la version papier et surtout de ne pas hésiter à prendre contact pour avoir de plus amples informations sur un lot. « Ce serait dommage de passer à côté d’un bon achat. »

Deux ans de labeur pour élaborer le catalogue Dès 2018, la Brasserie Holstein a préparé cette vente. « Il faut du temps pour trouver des embryons, les importer, les poser et les faire naître… Les premiers veaux sont nés en septembre 2019, les derniers en mars… », détaille Benoît Toullec. Le collectif a aussi cherché des lots à l’extérieur « pour proposer notamment des génisses à index élevés pour les schémas de sélection en France ou ailleurs et des vaches de concours de très haut niveau. » Le catalogue compte 61 lots dont 8 d’embryons, 7 vaches en lait, 11 génisses à profil schéma de sélection et 2 lots en absence (premier choix sur veau à naître en Angleterre), complétés par des génisses à morphologie.

Informations : labrasserieholstein.wixsite.com ou page Facebook « La Brasserie Holstein » ou 06 83 80 33 25