Des étudiants pointus en pointage prêts pour Paris

Jeudi 30 novembre, le lycée agricole de Guingamp – Kernilien a accueilli la finale départementale du Concours de jugement d’animaux par les jeunes (catégorie bovin laitier de race Prim’Holstein), étape qualificative pour les épreuves du Concours général agricole à Paris en fin d’hiver prochain. « Ce concours a notamment vocation à sensibiliser les élèves et étudiants à l’importance de l’appréciation morphologique des animaux dans le travail de sélection et pour le revenu de l’éleveur », a expliqué Caroline Marsaud, classificatrice chez Prim’Holstein France, qui encadrait le rendez-vous.

Les quatre établissements participants ont chacun sélectionné huit candidats : les lycées agricoles de Caulnes, de la Ville Davy (Quessoy), de Pommerit et de Kernilien. Dans cette nouvelle formule, parallèlement à l’épreuve elle-même, les étudiants ont suivi des ateliers sur l’alimentation et sur le lien entre bien-être animal et gestion en bâtiment avec Eureden, autour des références technico-économiques en traite robotisée avec Innoval…

À l’issue de la rencontre, Lucile Botrel, de la Ville Davy, est montée sur la plus haute marche du podium. Elle est secondée, dans l’ordre des résultats, par Katell le Guyader (Kernilien) et Clément Mordelles (Pommerit).

Le trio aura l’honneur de représenter les Côtes d’Armor à l’épreuve nationale au Salon de l’agriculture de Paris 2024.