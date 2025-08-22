S'abonner

70 produits bretons sous signe de qualité

70 produits bretons sous signe de qualité

Des graines de blé noir dans les mains d'une personne - Illustration 70 produits bretons sous signe de qualité
L’Indication Géographique Protégée (IGP) pour la Farine de blé noir de Bretagne protège la filière.

Pour mettre en avant ses terroirs, ses spécialités et ses savoir-faire, la Bretagne peut compter sur près de 70 produits sous signe de qualité. En 2022, ceux-ci ont généré près de 300 M€ de chiffre d’affaires (hors bio). Les produits de l’élevage occupent une place significative. Les produits de la mer, les boissons (majoritairement à base de pommes) et les autres produits issus de filières végétales sont également incontournables. Et parmi eux on compte 6 AOP.

