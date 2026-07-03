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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Économie et marchés / L’outil Safer pour accéder à l’installation

L’outil Safer pour accéder à l’installation

En 2025, 2,2 % de la SAU bretonne ont changé de main. Les responsables de la Safer Bretagne reviennent sur leur activité, le marché foncier régional et leur accompagnement des jeunes dans l’accès au métier.

Lecture : 2 min.
carte de la bretagne permettant de visualiser le prix des terres et prés libres non bâtis sur 2023 2025 - Illustration L’outil Safer pour accéder à l’installation
Prix des terres et prés libres non bâtis 2023 - 2025 par petites régions agricoles
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2026 07 03 caliance pao

À l’approche de l’assemblée générale de la Safer Bretagne, ses responsables sont revenus sur l’activité du dernier exercice. En 2025, le marché foncier agricole a concerné 37 815 ha pour un marché accessible de 23 022 ha (+ 6 % par rapport à 2024). « Là-dessus, les acquisitions Safer ont représenté…

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