À l’approche de l’assemblée générale de la Safer Bretagne, ses responsables sont revenus sur l’activité du dernier exercice. En 2025, le marché foncier agricole a concerné 37 815 ha pour un marché accessible de 23 022 ha (+ 6 % par rapport à 2024). « Là-dessus, les acquisitions Safer ont représenté…
L’outil Safer pour accéder à l’installation
En 2025, 2,2 % de la SAU bretonne ont changé de main. Les responsables de la Safer Bretagne reviennent sur leur activité, le marché foncier régional et leur accompagnement des jeunes dans l’accès au métier.