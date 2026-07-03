L’outil Safer pour accéder à l’installation

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À l’approche de l’assemblée générale de la Safer Bretagne, ses responsables sont revenus sur l’activité du dernier exercice. En 2025, le marché foncier agricole a concerné 37 815 ha pour un marché accessible de 23 022 ha (+ 6 % par rapport à 2024). « Là-dessus, les acquisitions Safer ont représenté…