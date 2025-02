La méthanisation collective a pérennisé la ferme

Maxime Besnard est installé depuis 2015 sur la commune de Saint- Armel (35). L’exploitation a bien évolué avec le temps, il est aujourd’hui associé avec sa femme Marina en viande bovine, poulet label de Janzé avec 5 poulaillers sur 130 ha de SAU en cultures bio. Les éleveurs font partie des 55 agriculteurs actionnaires de l’unité de méthanisation collective Énerfées située à Janzé. « Avant ce projet de méthanisation nos fumiers de bovins et de volailles étaient épandus directement sur nos terres. Il y avait un déficit d’azote sur nos 130 ha. Je récupérais les menues pailles lors de la moisson pour assainir mes cultures. Mais ces menues pailles utilisées en paillage dans les poulaillers retournaient inévitablement sur mes cultures. L’envoi de nos fumiers vers la méthanisation qui est équipée d’un hygiéniseur et la récupération de digestat a permis de résoudre ces problèmes », explique l’agriculteur.

Un effet positif sur les rendements

Aujourd’hui, les 200 tonnes de fumier de bovins, 200 tonnes de fumier de volailles et 20 tonnes de menues pailles sont dirigées vers l’unité de méthanisation de Janzé. « Je récupère 80 % de digestat liquide et 20 % de solide issu de la séparation de phase. L’apport de digestat liquide, épandu au pendillard ou à l’enfouisseur, limite énormément les pertes par volatilisation. J’ai vu mes cultures changer car les éléments fertilisants sont directement disponibles et assimilables par les plantes. Il y a un effet vigueur de départ, la culture couvre plus rapidement et cela a eu aussi un effet positif sur les rendements. » Maxime Besnard indique qu’il a rejoint cette unité de méthanisation collective avec comme priorité l’effet bénéfique que cela pouvait avoir sur ses cultures. L’éleveur a intégré une Cive d’été dans sa rotation qui est récoltée pour la méthanisation ce qui permet d’avoir un apport de digestat supplémentaire. « J’ai divisé 100 ha en 7 îlots d’environ 14 ha. Ma rotation a évolué, je suis sur une orge de printemps sous couvert de luzerne, puis s’enchaînent 2 années de luzerne. En 4e année, je sème du quinoa ; s’ensuit un mélange blé/féverole. En 6e année je sème du colza fauché et récolté vers le 25 juin pour implanter une Cive d’été rapidement qui sera récoltée en octobre. Je sème ensuite un couvert relais puis le maïs prendra la place en mai. »

En plus du digestat liquide, l’éleveur récupère 20 % de digestat solide issu de la séparation de phase.

Gain de temps au curage des poulaillers

Intégrer ce projet de méthanisation collective a aussi permis de gagner du temps sur l’exploitation. « Quand je dois vider et curer un poulailler, on me pose un caisson dans lequel je mets tout le volume de fumier du bâtiment de 400 m2. Cela évite d’avoir à effectuer des allers-retours avec le tracteur et la remorque pour envoyer le fumier au champ et de laver ensuite cette remorque. Pour les bovins c’est pareil, je cure tous les vendredis donc on me pose un caisson aussi. » Le caisson arrive avec du digestat solide qui est vidé et stocké sur l’exploitation en attente d’épandage. Il repart ensuite plein de fumier pour aller sur l’unité de Janzé. « J’ai donc mon stock de digestat solide sur plateforme béton et le liquide est stocké dans une fosse. Avec ce stock sur la ferme je suis autonome et je peux épandre quand je veux. Le digestat nous a permis de gagner sur le plan sanitaire car il est exempt de tout pathogène et de graines d’adventices ce qui est très important pour cultiver en bio. »

Nicolas Goualan

Une aventure humaine