Une unité la plus autonome possible

L’unité de méthanisation d’une puissance de 65 Nm3/h des associés du Gaec Pannetier à Noyal-Sur-Vilaine (35) a commencé à injecter sur le réseau de gaz le 12 décembre 2024. Pourtant ce projet qui a débuté en 2021 a failli ne pas voir le jour. « Fin 2022, la conjoncture économique a bien failli nous faire abandonner mais la revalorisation des tarifs de rachat du biogaz en juin 2023 a redonné de la rentabilité à notre projet et nous avons alors accéléré pour le faire aboutir rapidement », témoigne Julien Pannetier, associé avec ses frères Alban et Erwan ainsi que leur cousin Charles Antoine sur une exploitation laitière de 1,7 million de litres de production sur 225 ha de SAU. Et Henry Le Goas, chef de projets biométhane chez GRDF d’ajouter : « Ici la chance était d’avoir un permis de construire qui était déjà accepté lorsque le projet s’est relancé et un point de raccordement au réseau de gaz à 500 m. »

Avec 65 Nm3/h de puissance on ne pouvait pas faire plus petit

Une année de travaux

Les travaux de construction de l’unité de méthanisation ont débuté fin novembre 2023 et, un an après, les associés du Gaec commençaient à injecter leur production de biométhane sur le réseau. « Le projet a été dimensionné afin d’être le plus autonome possible. Avec 65 Nm3/h de puissance on ne pouvait pas faire plus petit pour rester cohérent entre l’autonomie recherchée et la rentabilité du projet qui représente un investissement de 3 millions d’euros », note Alban Pannetier. La fosse existante en bout de stabulation devient un stockage de digestat. À l’intérieur de celle-ci des murs ont été montés pour créer une pré-fosse afin de pouvoir pomper le lisier frais et l’acheminer vers le digesteur. L’unité est construite en contrebas de l’exploitation agricole pour qu’elle s’intègre bien dans le paysage car il y a un gros lotissement situé à 500 m du site.

Récupérer les corps étrangers avant le digesteur

Le système prémix permet de récupérer des corps étrangers tel que des cailloux avant l’incorporation dans le digesteur.

« Le digesteur a une capacité de 2 200 m3, le post-digesteur est identique. Ce dernier est équipé d’une couverture Nénufar qui va nous permettre de récupérer environ 5 % de production supplémentaire. Le digesteur est chauffé à 40-42 °C grâce à une chaudière alimentée par notre production de biogaz », décrit Erwan Pannetier. Et Charles Antoine de poursuivre : « Nous avons beaucoup de fumier dont une partie venant de l’extérieur à incorporer dans la méthanisation. En nous équipant d’un prémix, la matière est hachée en brins plus courts permettant une décomposition plus rapide. Ce système est aussi très intéressant car il rend possible la séparation des corps étrangers avant l’incorporation dans le digesteur. »

Nicolas Goualan

27 tonnes de matières incorporées par jour