Les exploitations porcines devront s’agrandir

« Le contexte économique favorable depuis 2 ans nous a permis de mieux nous rémunérer, de retrouver de la trésorerie et de lancer des projets d’investissement et de modernisation sur nos élevages », lance Mickaël Guilloux, président du comité régional porcin (CRP) des Pays de la Loire. Le CRP Bretagne et le CRP des Pays de la Loire ont décidé de parler d’une même voix lors d’une conférence de presse au moment du Space à Rennes car leurs priorités sont communes et « s’articulent autour de 3 axes : le contexte économique et les priorités pour notre filière en matière de compétitivité ; le défi du renouvellement et de l’installation des jeunes ; l’attractivité du métier », rappelle Carole Joliff, présidente du CRP Bretagne.Une production française en recul de 4,7 %Sur l’année 2023, la production porcine a baissée de 7 % sur l’Union européenne tandis qu’en France le recul était moins prononcé avec – 4,7 %. « Nous sommes inquiets par ces arrêts d’activité et ces élevages qui ne sont pas repris. Notre souveraineté alimentaire bascule dans le mauvais sens et nous venons de passer sous les 100 % en production porcine. Il faut inverser la tendance pour éviter de reproduire ce qui est arrivé à la filière volaille », alerte Mickaël Guilloux. En France, un élevage moyen possède un effectif de 230 truies en système naisseur-engraisseur. Selon les membres du CRP, il va falloir agrandir la taille des élevages pour rester compétitifs. Il faut des bâtiments plus modernes et plus grands pour maintenir le niveau de production en France. « Il faut aller vers des élevages de 500 truies naisseur-engraisseur qui permettent d’avoir 4 à 5 unités de travail sur l’exploitation. Il est aussi possible de déléguer la partie naissage. L’objectif est de faciliter l’organisation du travail pour gagner…