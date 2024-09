« Défendre la cohérence des systèmes bio »

Originaire de Rennes, Fabien Tigeot est éleveur allaitant à Bohal (56) avec un troupeau basé sur 55 mères limousines et la suite (90 UGB), sur une SAU de 100 ha. Tous les veaux mâles sont castrés à la naissance pour être soit engraissés à la ferme en veau rosé ou bœuf de 3 ans, soit vendus en broutards. Il s’est installé en 2008 après un tiers qui lui loue les bâtiments et les terres. « J’avais d’abord passé un BTS en comptabilité/gestion puis, attiré par l’agriculture, j’ai suivi un BTS Acse en alternance. Je l’ai complété par un CS technicien conseil en bio. »La bio était pour moi une évidence Une installation progressiveAprès plusieurs expériences à l’étranger et dans des métiers en lien avec l’agriculture, il décide de s’installer. « Mes parents n’étaient pas agriculteurs. J’ai monté 2 projets d’installation en vaches laitières mais ils n’ont pas abouti quand j’ai expliqué mon projet en bio. » Finalement, il s’est installé à Bohal en allaitantes en s’associant avec le cédant pendant 4 ans.« Le système qui était déjà herbager a été passé en bio 1 an après mon installation. Des tunnels de stockage et un espace de contention ont été mis en place. Nous avons aussi développé un atelier de vente directe. Je souhaitais garder un contact avec des personnes extérieures, pour mon moral, pour la valorisation de mon métier ». Désormais seul associé avec un salarié (0,25 UTH), il vend une quinzaine de bovins et une dizaine de veaux rosés par an en direct. Les autres bovins sont commercialisés en filière longue via BVB (Bretagne viande bio). « Ces deux types de commercialisation se complètent bien. »L’agriculture bio, « plus naturelle, utilisant peu d’intrants, était pour moi une évidence », souligne Fabien Tigeot. « Je recherche une symbiose et un…