Les nuages ne ternissent pas la fête

L’inspiration de Simon Le Hir, un des coprésidents de la fête agricole des Jeunes Agriculteurs du Finistère, ne s’est pas atténuée même si les conditions ont été particulières pour cette mouture d’Agrifête 2024. « Après 3 années de préparation et un petit crachin qui est passé, la motivation est toujours là », lançait-il dimanche matin lors de l’inauguration officielle de l’évènement. Pour sa 30e édition, à Lannilis, il est vrai que plusieurs millimètres de pluie sont tombés dès le samedi, mais ils n’ont pas empêché l’Agrinight et la journée du dimanche de se tenir. Pour le maire de la commune Jean-François Tréguer, « faire une fête à Lannilis est une garantie de réussite ». Et l’administré de rappeler quelques chiffres : « Nous comptons 5 800 habitants, soit 2 000 personnes de plus qu’il y a 40 ans. La commune comptait 85 exploitations agricoles il y a 45 ans, il y en a aujourd’hui 25, mais la production est restée identique », précise-t-il, avant d’ajouter que la Communauté de communes Lesneven Côtes des Légendes octroie une aide pouvant aller jusque « 10 000 € pour les nouveaux installés, somme à laquelle nous ajoutons 3 500 € afin de les aider à prendre des vacances ». Des mesures qui semblent plaire, « les installations repartent à la hausse ».

Le président du département Maël de Calan rappelle que « nous sommes également puissamment derrière les agriculteurs, comme le montre notre participation financière forte pour la construction du nouvel abattoir, au Faou ».

Si l’objectif de dépasser le nombre d’entrées de l’édition d’il y a 10 ans, déjà à Lannilis, était affiché par les organisateurs, on peut dire qu’il a été égalé : 39 136 visiteurs ont été comptabilisés, sur deux jours, à l’Agrinight et à la journée du dimanche. Sans doute que ce chiffre aurait pu être dépassé si des trombes d’eau ne s’étaient pas abattues sur le site le samedi, mais les Jeunes Agriculteurs se ravissent de cette très bonne fréquentation.

