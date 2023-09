Mellac réussit son Agrifête

On se réjouissait en ce début de semaine de la réussite des 2 jours de fête du côté des Jeunes Agriculteurs. « Il y a eu un peu plus de 40 000 visiteurs sur les 2 jours, en comptant l’Agrinight. En termes d’affluence, c’est le 2e meilleur score sur les 29 éditions », selon Johan Le Berre, un des co-présidents de l’Agrifête. Il faut dire que les 16 ha en bordure du manoir de Kernault se prêtaient parfaitement à l’accueil d’un évènement de cette envergure.

Plus de 40 000 visiteurs sur les 2 jours

Mellac, terre agricole

Cette fête de fin d’été est aussi l’occasion pour les Jeunes Agriculteurs de faire passer leur message. « Notre alimentation a un prix », explique Alexandre Castrec, président du syndicat,.Il ajoute : « Nous avons relevé de nombreux défis, en investissant sur nos exploitations pour améliorer la qualité de l’eau et produire une alimentation de qualité et sûre. Faites-nous confiance ! »

Agrifête, c’est aussi de la musique, ici avec le Bagad Karaez. Cette formation de Carhaix est le premier bagad créé en Bretagne.

De leur côté, les élus rappellent que ce secteur du département recense « 450 exploitations agricoles. En comptant les emplois directs et indirects, la filière agricole regroupe ¼ des emplois. On ne peut pas imaginer l’avenir sans cette force », lance Sébastien Miossec, président de Quimperlé Communauté. Ce dernier note « qu’il y a 20 ans, on consommait 50 à 60 ha par an pour l’urbanisation. Le dernier PLU adopté fait état de 12 ha, l’objectif étant de ne plus en consommer ». Franck Chapoulie, maire de Mellac, se félicite d’avoir « ici une vraie génération de jeunes agriculteurs. Notre rôle est de les faire prospérer ». L’édile conclut ses propos en reprenant la citation de Jacques Prévert : « Il y a des gens qui s’entretuent, d’autres qui s’entrevivent ».

Après la réussite de cette fête en Sud-Finistère, les JA 29 regardent déjà vers l’année prochaine : Agrifête 2024 posera ses valises à Lannilis.