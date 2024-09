Forte hausse des charges en bovins viande

La baisse du cheptel allaitant ralentit mais reste toujours d’actualité début 2024. Le nombre de vaches allaitantes a en effet reculé de 1,8 % en mai 2024 par rapport à mai 2023, tandis que la baisse atteignait 3 % un an plus tôt. L’offre de viande bovine française devrait donc continuer à se replier. La baisse de consommation observée fin 2023 a ralenti début 2024 (-2 % en avril). Ces évolutions aboutissent à un équilibre entre offre et demande française. La situation est plus mitigée pour le cheptel laitier avec une reprise des échanges cette année sur le marché européen et donc une plus forte concurrence.

+ 100 € de charges de structure par animal

Baisse de la rentabilité

Les cours français des vaches bien conformées sont stables, soutenus par le manque d’offre (5,5 €/kg vache R). Ils restent à des niveaux très supérieurs aux moyennes 5 ans. En Europe le marché export est dynamique malgré une offre plutôt en retrait, ce qui permet aux cotations des jeunes bovins de se maintenir. Ces hauts niveaux permettent une hausse des produits dans les exploitations bovines bretonnes. Sur 2023 le prix de vente a progressé en moyenne de 100 € par animal.

Cette amélioration des produits est complètement grignotée par l’envolée des charges de structure de +100 € par vache chez les naisseurs, et +146 € par vache pour les naisseurs-engraisseurs. Ce sont les charges sociales qui ont le plus progressé (+25 € et +38 €) avec la hausse des cotisations. Les postes mécanisation et foncier ont augmenté aussi fortement. La variation négative des stocks a pénalisé elle aussi les résultats.

Hausse durable des charges

Finalement, après une dynamique haussière entamée début 2022, les résultats se sont dégradés au deuxième semestre 2023 dans les exploitations naisseurs-engraisseurs : on retrouve des niveaux de résultat courant similaires à la moyenne 5 ans. Cette baisse est encore plus marquée chez les naisseurs. Après s’en être rapproché, l’objectif des 2 Smic s’est éloigné pour les exploitations spécialisées en bovins viande.

L’augmentation des charges dans les exploitations devrait s’installer dans la durée. Pour y faire face, il faudrait que les cours restent à leur niveau actuel. Sinon, le risque est fort de voir le mouvement de décapitalisation s’accentuer. Pour l’heure, les industriels sont toujours à la recherche de viande bovine française qui a conservé les faveurs des consommateurs.

Julien Pruneau – Cerfrance Bretagne

