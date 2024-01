3 semaines de formation avant de travailler dans les serres

Janvier marque le début de la campagne de recrutement des saisonniers pour travailler dans les serres de production de tomates. « Les producteurs de tomates sous serre du Trégor/Goëlo emploient 700 personnes chaque année dont une partie de saisonniers sur une période de 6 à 8 mois », indique Loïc Conan, producteur de tomates et responsable du dossier emploi pour Les maraîchers d’Armor.

Un besoin de main-d’œuvre qualifiée

La coopérative lance aussi la session 2024 du programme d’action de formation préalable au recrutement (AFPR). Initiée il y a 19 ans, cette démarche est menée conjointement avec France travail (ex Pôle emploi) de Lannion et Guingamp, l’Anefa 22 et le centre de formation de l’Ireo de Lesneven. « Nous mettons en adéquation le besoin récurrent en main-d’œuvre qualifiée des producteurs de tomates et la nécessité de favoriser le retour à l’emploi sur le territoire », explique Lucile Constantin, conseillère en charge de l’agriculture pour France travail. Le principe est simple : proposer aux demandeurs d’emploi un parcours qualifiant leur donnant accès à un travail chez un serriste proche de chez eux et permettre aux producteurs d’avoir des saisonniers fiables qui auront découvert le métier avant de signer leur contrat de travail.

Remettre le pied à l’étrier

Dans un premier temps, les demandeurs d’emploi vont pouvoir participer à des réunions d’information collectives pour découvrir le dispositif et échanger avec des producteurs sur le métier. La deuxième étape est une immersion de 2 jours dans les serres chez un producteur au cours du mois de février. « Ensuite, début mars nous démarrons une formation rémunérée sur 3 semaines qui allie partie théorique à Paimpol, Pleumeur-Gautier ou Camlez avec un formateur de l’Iréo de Lesneven et partie pratique chez un serriste de la région de Paimpol-Tréguier. Ce dispositif est une bonne façon de remettre le pied à l’étrier pour certaines personnes n’ayant pas travaillé depuis longtemps. Cela débouche sur un contrat saisonnier en CDD de 6 à 8 mois », précise Loïc Conan.