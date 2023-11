FDSEA – JA vérifie l’origine des produits en magasin

« Pour ne pas être la variable d’ajustement des prochaines négociations commerciales » que le Gouvernement veut ouvrir le plus tôt possible et « dénoncer les importations massives faites aux dépens des producteurs français », samedi 28 octobre, le réseau FDSEA / JA des Côtes d’Armor a mené des actions en GMS. La quinzaine d’agriculteurs mobilisés a visité, tour à tour, cinq magasins sur le secteur de Saint-Brieuc.

Des étiquetages francisés trompant les acheteurs

Sur place, ils ont sorti des étals les produits alimentaires à base de viande ou de lait étrangers. Ils ont aussi réalisé des stickages des produits à l’étiquetage trompeur. « Nos observations font état d’une augmentation significative des produits importés. Trop souvent, ces derniers sont en plus maquillés par des packagings trompeurs », dénoncent les syndicalistes. Pour eux, il est impérieux que les consommateurs aient des informations claires sur l’origine de ce qu’ils achètent. Or de nombreux produits « francisés » ne contenant ni lait, ni viande françaises arrivent dans les rayons : « Drapeau français, entreprise familiale française, cuisiné, préparé ou transformé en France, fabriqué dans notre atelier de… Tous ces énoncés n’offrent aucune garantie sur l’origine. » Les professionnels vivent mal de voir la production des filières « reculer partout » en France et constater « le manque de soutien » des acteurs de la transformation et de la distribution sur l’origine France. « Dans un magasin, pas une crème fraîche française ! Une grande marque de beurre de chez nous affiche une origine UE. Des filets mignons espagnols… », illustre, remonté, Philippe Cherdel, secrétaire général de la FDSEA. « On sent beaucoup de relâchement sur les approvisionnements, y compris chez des enseignes qui se targuent de contractualiser avec des producteurs français… »

Dans un magasin, pas une crème fraîche française !

Constat alarmant en volaille

Le cas de la volaille est le plus symptomatique. Pays-Bas, Bulgarie, Slovénie, Pologne, Thaïlande… Une fois mis de côté les produits bio ou Label rouge, « pour comparer le standard avec le standard », les contrôleurs du jour ont relevé « chez Promocash 15 % du frais et 100 % des jambons de volaille d’origine étrangère. Chez Métro, 25 % sur le frais, 80 % sur les jambons et 90 % sur le surgelé… », rapporte David Labbé, à la tête de la section Volaille. « Ces deux enseignes qui fournissent notamment les restaurateurs éclairent sur un pan de la restauration hors-domicile, point noir clairement identifié. » Dans les autres enseignes qui servent les consommateurs en direct, le bilan n’est « pas satisfaisant » non plus, poursuit le Costarmoricain. « 60 % de volaille d’origine étrangère sur le frais chez Lidl. 30 % d’étranger sur le frais et 70 % sur les jambons de volaille chez Carrefour. Chez Leclerc, si nous n’avons pas trouvé d’origine étrangère sur le frais, 80 % des jambons de volaille viennent d’ailleurs… » Pour les aviculteurs présents, le constat est douloureux. « D’un côté, les dossiers concernant l’acompte grippe aviaire ne sont toujours pas ouverts et cela pèse sur les trésoreries. De l’autre, les opérateurs rallongent les durées de vide sanitaire… Pendant ce temps-là, les importations continuent d’augmenter.»