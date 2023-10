L’intelligence collective au service du recrutement

C’est sous une forme atypique que les assemblées générales de Finistère Remplacement et de Partag’Emploi se sont tenues au Faou. En faisant appel à Jessica Banks, consultante et médiatrice formée aux techniques de communication, les participants ont pu s’initier à une séance « d’intelligence collective, qui permet d’additionner les points de vue. La meilleure solution n’est pas individuelle, mais celle qui conviendra à la majorité », introduit-elle. Et le sujet de réflexion du jour était de taill puisque le bureau des associations avait choisi de travailler sur le recrutement et la fidélisation des salariés.

Lister ce qui marche

Pas de bonnes ou de mauvaises idées dans les propositions soumises à Jessica Banks. À la question : « Qu’est-ce qui marche dans le recrutement », les réponses sont listées : la confiance, les bonnes conditions d’accueil, le dialogue, les horaires aménagés sont évoqués par les adhérents et le bureau.

Les contraintes de l’élevage avec le travail du week-end, la concurrence entre les métiers sont des difficultés auxquelles la profession se heurte pour recruter et fidéliser.

À l’issue de la séance, les idées qui émergent concernent les conditions d’accueil. « Il faut se mettre à la place des employés ». D’autres avis penchent vers « la mise à disposition d’une machine à laver ». L’agrandissement des structures est une voie proposée pour faciliter l’embauche, mais le contraire est aussi soumis. « Il faut réduire la taille des fermes pour diminuer la charge de travail ».

Une participante préconise en conclusion « d’arrêter de se plaindre, il faut au contraire développer les découvertes de nos métiers ! ».