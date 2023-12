Linked in

Garder longtemps les voyants au vert

Les maïs qui ont un bon stay-green ont l’avantage de donner plus de souplesse aux chantiers de récolte et contiennent naturellement plus de sucre, car la photosynthèse est toujours active. À l’inverse, dans un maïs sec, les sucres auront migré partiellement dans les épis. Ce caractère génétique peut aussi être favorisé par l’itinéraire technique.