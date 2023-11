Des îles à la recherche d’autonomie alimentaire

Les touristes de plus en plus demandeurs de produits locaux

Le RAIA (Réseau agricole des îles atlantiques) est une association qui regroupe des agriculteurs, des porteurs de projet, des citoyens et des élus dans l’objectif de faciliter le maintien et le développement durable de l’agriculture dans les îles de la façade atlantique et de la Manche, en région Bretagne et dans les départements de Vendée et de Charente-Maritime. Les collectivités insulaires peuvent agir pour soutenir l’agriculture de leur territoire. Malgré la prédominance des emplois relevant du secteur tertiaire, l’agriculture permet de maintenir des emplois et des familles à l’année sur les îles. Par ailleurs, les pratiques touristiques évoluent et les citoyens sont de plus en plus demandeurs de produits locaux et d’une relocalisation de l’économie. Il y a ainsi des passerelles à faire entre agriculture et tourisme.