L’élevage de dindes avec préau

Les 20 premières années de ce siècle n’auront pas été favorables à la production de dinde. En cause, son prix de revient par rapport au poulet et certainement un déficit de communication vers les consommateurs. Désormais, les attentes sociétales et notamment le bien-être des animaux poussent à faire évoluer notre modèle de production. Ces éléments sont aujourd’hui pris en compte par le marché et plusieurs opérateurs sont dans l’attente d’une production répondant à ces critères.

Ces évolutions du marché sont donc une opportunité à saisir dès maintenant pour la production de dindes et par tous les éleveurs de volailles de Bretagne. Une vingtaine d’éleveurs de dindes ont d’ores et déjà intégré des plannings de production nécessitant la construction de préau. Et pour répondre à ce besoin grandissant, le groupement de producteurs volailles de chair Eureden est à la recherche d’éleveurs intéressés par ce modèle de production différent, pour pouvoir dans un premier temps doubler la production.

Rénovation de l’existant

Ces préaux sont également une opportunité pour les bâtiments existants en leur redonnant une seconde vie. Quelle que soit la ventilation (statique ou dynamique), la pente de la toiture existante ou encore la luminosité existante, tous les bâtiments peuvent être complétés d’un préau. Notre volonté de développer ce type d’investissements s’inscrit dans la rénovation du parc bâtiment existant.

Pour faciliter le passage d’engins agricoles, le préau doit avoir à minima une hauteur de 2,5 mètres à chaque extrémité. De la même façon, sa largeur doit être à minima de 5 mètres. La toiture du préau sera isolée pour éviter toute condensation et atténuer les températures extrêmes. Le côté extérieur du préau sera pourvu d’un grillage pour empêcher toute intrusion de volatiles et d’un rideau permettant de gérer pour les animaux les risques liés au vent et aux intempéries. C’est un espace de vie dit extérieur, sans système de chauffage, sans lignes d’abreuvement et d’alimentation mais pourvu d’une litière et d’un accès à l’air libre.

Un nouvel élan

Les retours positifs des éleveurs engagés dans cette démarche, en dehors des évolutions tarifaires intéressantes, sont le changement de comportement des animaux qu’ils peuvent observer et la diminution du kilotage vif par m² au départ des femelles. Sans affecter la productivité du lot, cela permet de redonner un nouvel élan à une production en quête de renouveau.

Ce type d’installation est particulièrement adapté pour l’élevage de dindes qui ont la caractéristique d’être curieuses et n’ont pas de difficultés à explorer toutes les surfaces du bâtiment existant et du préau. Le préau qui permet aux animaux d’avoir une vue directe sur l’extérieur est une zone vraiment différenciée où elles peuvent exprimer leur comportement naturel avec des enrichissements du milieu de type plateforme.

Baisse des charges de litière

Actuellement, plusieurs souches de dindes peuvent être élevées avec ce modèle, que ce soit les souches classiques ou les souches à croissance lente répondant ainsi aux cahiers des charges de différents opérateurs. Dans tous les cas, ce modèle permet une forte réduction de densité et ainsi une baisse significative des charges de litière ou d’enlèvement.

Au final, tout en assumant les surcoûts liés aux travaux, cette nouvelle filière d’élevage de dindes permet la rénovation des bâtiments existants et la mise en place de conditions de travail améliorées pour l’éleveur et de conditions d’élevage intégrant les besoins des animaux.

Le groupement Eureden a mis en place un dispositif d’accompagnement spécifique pour ce projet, que ce soit dans la phase administrative (urbanisme, ICPE, cahier des charges préau), phase économique (aides à l’investissement) ou technique (club d’éleveurs). Ainsi une personne dédiée à ce projet est à votre disposition pour tous renseignements.

Nous serons également présents au Space (Hall 5, stand A21) pour vous accueillir et vous apporter tous les compléments d’informations.

Franck Loric, responsable production volailles de chair