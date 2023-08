Avantages à l’intéressement pour l’exploitant et ses salariés

publicité

L’intéressement est mis en place par accord ou décision unilatérale de l’employeur (DUE), déposé auprès de l’administration. Sa durée est comprise entre 1 et 5 ans, renouvelable. L’accord ou la DUE fixe les critères, les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement. Pour être efficace, les critères choisis doivent être pertinents et compris par…