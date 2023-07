Terre d’Essais, station expérimentale

Mise en place par les producteurs de la zone légumière costarmoricaine au début des années 70, la station d’expérimentation de Terre d’Essais accompagne l’adaptation des techniques de production pour répondre aux évolutions du climat, des demandes sociétales et des marchés. Avec ses 10 ha en plein champ et ses 5 000 m2 sous abri, le site cherche des alternatives en production biologique comme conventionnelle, avec des plantes relais, des couverts végétaux ou des champignons antagonistes. L’objectif des 35 essais menés chaque année est de réduire les intrants, isoler les variétés les plus productives et prévoir les changements de règlementation.