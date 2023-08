Des choux-fleurs plus résistants au stress hydrique

Les automnes de plus en plus secs et les hivers pluvieux ont un fort impact sur la production de crucifères (choux, radis, navets…) en Bretagne. « L’objectif de nos travaux de recherche est de sélectionner des variétés au système racinaire adapté », indique Céline Hamon, responsable du pôle Amélioration et traçabilité des plantes chez Vegenov, à Saint-Pol-de-Léon…