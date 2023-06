Poser le modèle bio breton dans le temps long

En annonçant son Plan bio sur 2023-2028, la Région veut aider à donner des perspectives à une agriculture actuellement en difficulté.

Mercredi 31 mai, Loïg Chesnais-Girard, président du Conseil régional, a visité l’exploitation de Fabien Tigeot à Bohal (56). En préambule, ce dernier, fraîchement élu à la tête de la Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne (Frab), a présenté sa conduite herbagère et économe d’un troupeau de mères limousines.

L’hôte a rapidement embrayé sur le contexte d’une « bio très chahutée » rappelant « les effets en cascade depuis les premières difficultés fin 2021 accrues en 2022 ». Et d’insister : « Techniquement, la bio, on sait faire. Mais cette agriculture exigeante a besoin de débouchés pérennes, loin de la vision court-termiste de nos politiques publiques. »

Si Loïg Chesnais-Girard a rappelé que ce n’était pas au Conseil régional « de jouer l’assureur mais à l’État de gérer la crise », il a assuré que la Région tenait pourtant « à prendre sa part » en participant à l’effort. Déjà, aux 10 millions d’aide d’urgence fléchée par l’État vers le bio, soit 880 000 € pour la Bretagne, la Région avait décidé d’abonder d’1 € pour 1 € pour « soutenir les maraîchers et les producteurs en dehors des radars du dispositif ».

Action de communication dès septembre

Surtout, « pour penser l’avenir », Loïg Chesnais-Girard a annoncé son Plan bio qui se déroulera sur 2023-2028 pour compléter la Pac via l’accompagnement à l’investissement, la communication dès septembre vers les consommateurs, le renforcement de la place du bio dans les achats publics… « Nous avons d’abord obtenu du ministre de l’Agriculture la possibilité d’accorder une aide exceptionnelle au maintien de la bio de 5,5 millions d’euros en 2024, comme en 2023. Une première pierre. » Ce Plan, détaillé dans les prochains mois, doit poser le modèle bio dans le temps long en donnant des perspectives aux producteurs et en renforçant les filières.