Mieux appréhender son contexte grâce à la formation

La maîtrise des indicateurs techniques, une bonne efficacité économique sont nécessaires pour assurer la pérennité de son exploitation. Mais maîtriser les leviers d’une communication réussie entre associés ou avec les salariés, appréhender les tendances lourdes de l’évolution du contexte national et mondial, anticiper les aléas de la vie de son entreprise avec une analyse de la gestion des risques sur son exploitation sont les principaux thèmes abordés lors de ce parcours de formation.

Les facteurs-clés de motivation

Les facteurs-clés de la motivation sont propres à chacun. La méthode OPR (Optimiser son potentiel relationnel) utilisée ici permet de les identifier selon 4 items : « Être reconnu », « Être aimé »,

« La sécurité » et « Les résultats ». Il n’existe pas de bon ou de mauvais profil, mais la prise de conscience que son interlocuteur n’a pas les mêmes clés de motivation que soi permet une communication plus efficace.

Gestion des risques

La vie d’une entreprise est confrontée à une multitude d’aléas. Pour les anticiper au mieux, ce parcours intègre deux jours spécifiques sur la gestion des risques avec deux angles d’approche : probabilité que le risque survienne et son impact potentiel. Ainsi, cette analyse se veut exhaustive, abordant successivement les dimensions juridiques, sociales, économiques et financières, le process deproduction, l’environnement sans omettre les risques pris par le chef d’entreprise.

Le contexte géopolitique et l’évolution des marchés agricoles ont entraîné en 2022 une conjoncture inédite. Dans cette formation, une journée prospective est consacrée aux facteurs-clés pour comprendre le contexte macro-économique et son évolution où sont exposées les dimensions économique, sociale et environnementale.

Fonctionnement du groupe

La bienveillance, l’absence de jugement, une parole libre assurent le bon fonctionnement du groupe, tout ce qui est dit en salle reste en salle. La pédagogie repose par l’apport de connaissance par les intervenants et des échanges entre les stagiaires, toujours dans le respect mutuel.

Au final chacun repart avec de nouveaux objectifs pour son exploitation et avec un dénominateur commun : « Le travail bien fait ». Avec la volonté de suivre la citation d’Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. »

Dominique Villoury

Consultant Énergies Renouvelables

Pôle Stratégie des exploitations agricoles – Eureden