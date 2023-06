Moissons 2023 : Comment gérer son risque de marché ?

publicité

La baisse des cours est régulière depuis la mise en place du corridor des grains sur la mer Noire. Les fondamentaux sont baissiers tant que le potentiel des cultures n’est pas remis en cause en UE, mer Noire et USA. Nous rentrons dans la période du “weather market” aux États-Unis. Cela va pimenter les marchés US jusqu’à la sécurisation des fécondations sur maïs et soja, selon la météo sur la Corn Belt. Les Russes semblent décidés à gagner des parts de marché sur les marchés historiquement réservés aux blés français : Algérie en particulier… Le début de campagne semble s’annoncer difficile pour l’origine France, par défaut de compétitivité. Pour cet automne, l’impact du courant marin El Niño qui monte en puissance peut relancer les prix des grains, s’il se confirme… Le climat sera déterminant une nouvelle fois, mais vigilance sur les évènements en mer Noire et sur les parités euro/dollar !

Comment calculer son prix de revient 2023 ?

Le prix de revient correspond à l’ensemble des coûts supportés par culture. Il permet de décomposer les différentes dépenses qui ont été supportées durant le cycle de production. Cette récolte 2023 est particulièrement marquée par l’impact énergie et fertilisation azotée. Pour fixer son prix de vente objectif, la difficulté avant récolte réside dans l’estimation du rendement, en particulier avec un climat qui change et réserve de bonnes ou mauvaises surprises jusqu’à la récolte.

Une gestion fine par culture repose sur l’affectation des différentes charges :

Coût d’approvisionnement et de production : ensemble des frais intervenant dans le cycle de chaque culture dont le personnel affecté à la production et la quote-part des amortissements affectables aux cultures ; L’ensemble des charges fixes et variables de production (loyers, consommation en énergie et les coûts administratifs : impôts, services comptables, juridiques…).

Plus votre calcul du prix de revient est précis, moins vous aurez de charges non prévues à payer. Attention : un mauvais calcul du prix de revient peut mettre en danger la santé financière de votre entreprise. Si vous avez sous-estimé votre prix de vente et que les ventes de vos produits ou services ne couvrent pas vos dépenses, votre trésorerie sera pénalisée. Par contre, ne pas vendre quand le prix de revient est couvert et le rendement est connu, peut vite devenir une erreur de gestion que chaque producteur doit assumer.

La forte volatilité des marchés depuis 2022 peut tenter à la prise de risque, mais ne doit pas mettre en danger la santé financière de l’exploitation. Une seule règle : segmenter ses ventes dès lors que ce prix de revient est bien couvert.

Déléguer pour gérer son risque ?

Le prix de campagne proposé par Eureden applique la règle d’or : segmenter les ventes sur la campagne. Cette gestion déléguée est un outil moderne de gestion du risque piloté par la coopérative. C’est soit un bon challenge à battre pour les producteurs qui assument ou, une gestion sans stress, pour le producteur qui délègue. Une nouvelle fois, cette stratégie permet de finaliser le prix de campagne engagé moyen d’Eureden nettement au-dessus de la moyenne des prix fermes constatée sur la récolte 2022.

Michel Le Friant