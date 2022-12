Le pays des tracteurs neufs

Dans son dernier rapport économique, l’Axema annonce 40 728 tracteurs immatriculés pour la première fois en France sur l’année 2021 dont 36 053 tracteurs et 4 675 télescopiques. C’est le meilleur résultat depuis 2013. La France se classe en première position au classement européen des immatriculations de tracteurs. L’Europe enregistre 184 000 premières immatriculations en 2021 soit une progression de 19 % par rapport à 2020. La puissance moyenne d’un tracteur standard immatriculé en France en 2021 est de 156 chevaux. L’augmentation de puissance est de 26 chevaux, par rapport à l’année 2010. Ces besoins en puissance supplémentaire sont liés à l’évolution du matériel qui est attelé sur le tracteur. Un besoin de gagner en débit de chantier avec des largeurs de travail toujours plus grandes pour compenser le manque de main-d’œuvre et l’agrandissement de la taille moyenne des exploitations. Si on jette un coup d’œil dans le rétroviseur, en revenant quelques années en arrière un tracteur de 150 chevaux était le plus gros tracteur de la plupart des exploitations. Aujourd’hui, il n’est plus rare de trouver un 250 chevaux logés dans un coin de hangar.

