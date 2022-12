Quand l’outil contrôle la machine

Krone et Lemken ont officiellement présenté leur véhicule autonome Combined Powers lors du Sima 2022.

Avec son allure futuriste et sa taille imposante, le véhicule agricole autonome Combined Powers n’est pas passé inaperçu au Sima. Conçu par les deux entreprises familiales Krone et Lemken, cette machine a pour vocation de « répondre au manque de main-d’œuvre et de garantir une optimisation continue ». Cependant, toute la particularité de l’engin vient en réalité de l’outil attelé derrière. « S’il n’y a plus de conducteur, il n’y a plus de valeur ajoutée », explique Virgile Melin, responsable communication chez Lemken. « Avec Combined Powers, la valeur ajoutée est donc apportée par l’outil, qui est équipé avec de nombreux capteurs ». En effet, ces derniers ont été développés pour « remplacer l’œil humain » et surveiller tous les éléments habituellement vérifiés par le chauffeur. Par exemple, un déchaumeur pourra, en fonction des types de sol d’une parcelle, demander au véhicule d’adapter sa vitesse ou la profondeur du travail. De la même manière, une faucheuse pourra détecter un bourrage ou la casse d’une partie mobile, à l’instar d’une assiette. Avec cette innovation, c’est donc l’outil qui contrôle la machine.

Une nouvelle version déjà en développement

Actuellement au stade de prototype, le Combined Powers devrait être commercialisé, d’après les constructeurs, d’ici 2 ou 3 ans. Krone et Lemken sont d’ailleurs en train de travailler sur une nouvelle version de la machine. Celle-ci sera notamment équipée d’un relevage avant et d’une intelligence artificielle plus développée. L’optimisation du transport du véhicule et de son outil sur la route est également en réflexion. Les fabricants veulent en effet s’affranchir du porte-outil, nécessaire aujourd’hui pour emmener l’ensemble d’un champ à l’autre. Le prix de ce véhicule n’est pas encore annoncé mais devrait « être proche de celui d’un tracteur de puissance équivalente ».

Fiche technique

• Puissance : 230 cv

• Poids : 8 tonnes

• Capacité de relevage de 10 tonnes

• Moteur diesel Mercedes qui alimente une génératrice, qui alimente elle-même les transmissions électriques et la prise de force électrique.

• Communication outil-véhicule via Isobus et Tim

• Dimensions: 5,5 (l) x 2,7 (L) x 2,6 (h)