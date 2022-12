Des artichauts plantés au carré grâce au RTK

Depuis 3 ans, Alexandre Jacob plante ses artichauts au carré ce qui lui permet de biner dans les 2 sens tout au long de la durée de la culture qui reste en terre entre 2 et 5 ans.

Sur l’exploitation légumière de la famille Jacob, 5 tracteurs de marque John Deere sont équipés du guidage RTK pour assurer le travail de précision au champ. « Le RTK mobile avec carte Sim nous permet d’atteindre une précision de 1 à 2 cm. Nous utilisons le RTK depuis 10 ans sur l’exploitation », précise Alexandre Jacob, installé avec ses parents et son frère à Paimpol (22). Avec 30 ha de surface en artichauts ce sont autour de 10 ha qui sont plantés chaque année. La culture reste en place entre 2 et 5 ans selon les variétés.

Une personne en moins lors de la plantation

Depuis 3 ans, les artichauts sont plantés au carré grâce au guidage RTK. Les variétés Camus, Cardinal et Castel sont plantés à 1 m au carré c’est-à-dire avec un espacement de 1 m entre chaque plant. La variété Petit Violet est planté à 0,80 m au carré. « Lors de la plantation, je règle l’espacement que je souhaite entre les plants sur l’écran de guidage dans le tracteur. La planteuse en 4 m nécessite 4 personnes pour planter. Elle est équipée d’un système de traçage avec de la peinture à gazon qui indique précisément au planteur ou il doit positionner chaque plant. Le système RTK permet d’avoir une personne de moins lors du chantier de plantation car le tracteur se gère tout seul ; il y a besoin de reprendre les commandes uniquement pour faire le demi-tour en bout de champ », explique le producteur. L’intérêt de planter au carré est de pouvoir biner dans les 2 sens ensuite, cela limite le nombre de passages avec la dédrageonneuse. « Dédrageonner nécessite 2 personnes sur la machine, avec la bineuse en 8 rangs je vais beaucoup plus vite et je suis seul pour ce chantier. Le binage en 8 rangs exige que la plantation soit réalisée de manière ultra-précise. Un hectare d’artichauts exige autour de 300 heures de main-d’œuvre chaque année. Donc dès que l’on peut en économiser un peu, c’est appréciable. »

Limiter le désherbage chimique

L’utilisation de la bineuse mais aussi de la herse étrille permet de baisser les IFT sur l’exploitation en limitant voire en supprimant les herbicides. Le désherbage chimique de l’artichaut se fait au cas par cas en fonction du climat et de l’état végétatif de la culture. « Par exemple, une parcelle plantée cette année au 25 avril et récoltée de mi-août à fin octobre n’a reçu aucun désherbage chimique, le mécanique a très bien fonctionné. » Alexandre Jacob indique que le tracteur retrouve automatiquement les lignes en arrivant dans la parcelle que ce soit la ligne de plantation ou dans le carré. « Le tracteur se guide tout seul, ce qui permet de ne plus se focaliser sur la conduite et de plutôt regarder l’outil, ce qui est moins fatigant à la fin de la journée. »