Sensibiliser les jeunes en formation

« L’agriculture de demain, c’est aujourd’hui qu’elle se façonne et se réfléchit dans les centres de formation agricole », insiste Michel Stroumboff, directeur de la Draaf. Aussi avait-il invité la formation agricole lors de cette commission agro-écologie (rassemblant Chambre d’agriculture, syndicat, ONG, administration et experts). « La démarche est riche d’enseignement : elle fait poser de nombreuses questions, ouvre de nouvelles orientations sur l’exploitation. Mais diminuer les IFT sur les cultures, c’est plus complexe qu’il n’y paraît… Heureusement la plus-value financière est intéressante et vient compenser les pertes induites. C’est bénéfique pour tout le monde », rapporte Bernard Jolis, directeur de l’exploitation du lycée de la Touche à Ploërmel, engagé dans la démarche HVE avec la Cooperl. Christophe Lebret, responsable de l’exploitation du lycée de la Touche à Ploërmel, certifiée HVE, s’interroge : « On est tous d’accord sur la finalité de ces démarches. Mais quel est leur avenir économique, alors qu’il est difficile de faire passer des hausses de prix auprès d’un consommateur en quête d’un prix bas ? »