La Région Bretagne va agir pour l’installation

Renouvellement des générations, agriculture compétitive et engagée dans l’agroécologie sont les priorités dessinées par les Régions de France dans le cadre de la nouvelle Pac. « Les Régions conservent le statut d’autorité de gestion sur les aides non surfaciques du second pilier de la nouvelle Pac, notamment les aides à l’investissement et les aides à…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous