Tapis rouge pour Natalia P

Seize élevages bretons représentaient fièrement la race Pie Rouge lors du concours interrégional du Space 2022.

Le concours Pie Rouge a été jugé par Rémi Guennoc, de Pleyben (29). Conseiller génétique chez Innoval pour les races Prim’Holstein et Pie Rouge, il a également été animateur de l’association France Pie Rouge pendant 4 ans. Cette race est généralement appréciée pour sa longévité, sa fertilité, sa résistance aux mammites, sa rusticité, son caractère sans cornes et son efficience économique

(+ 20 €/ 1 000 L).

Papillonne, la réserve pleine d’avenir

Cette année, Natalia P, appartenant au Gaec des Rubis (29) a remporté le concours interrégional Pie Rouge. Elle a été saluée pour son déplacement, son raffinement et son caractère laitier. « C’est une vache qui dégage beaucoup de force et de puissance », annonce Rémi Guennoc. « Sa mamelle est très bien accrochée ». Natalia P a d’ailleurs également décroché la palme de la Meilleure mamelle adulte. Odeline, deuxième vache présentée par le Gaec des Rubis, a quant à elle reçu le titre de Meilleure mamelle jeune. Cette femelle en 2e lactation avait été sacrée Réserve Grande championne et Meilleure mamelle espoir lors du concours du Space 2021. La Réserve Grande championne 2022, et également Meilleure mamelle espoir, vient du Gaec Saint Gildas (22). Papillonne a séduit le juge par son déplacement élégant et son dessus très solide. « C’est une réserve pleine d’avenir, très bien équilibrée ».