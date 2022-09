Capj Nivana à Rennes dans sa robe de noce

Ce Space 2022 aura mis à l’honneur la belle génétique de Bretagne : les animaux issus de troupeaux bretons, comme ceux nés dans la région, ont trusté une écrasante majorité des prix mis en jeu. Une sacrée vitrine pour la belle génétique locale.

Jeudi 15 septembre, pour la journée de clôture du Space 2022, le ring était réservé à la race Prim’Holstein. Au milieu de la sciure, pour diriger les débats, Marc-Henri Guillaume et son assistant Marcel Égli étaient arrivés de Suisse. En matinée, les primipares ouvraient le bal. D’emblée, les vaches bretonnes étaient au rendez-vous emportant trois des quatre 1er prix de section de la catégorie Espoir grâce à Capj Rorka (Crushabull x Atwood) au Gaec Cabon à Plourin (29), Rubis de Kreisker (Dateline x Airlift) au Gaec de Kreis Ker à Plogonnec (29) et Du Vieux Chêne Pontiac (Crushabull x Windbrook) à l’EARL du Vieux Chêne à Réguiny (56).

Magique, Rorka marche sur des baguettes

Derrière ce départ en trombe, deux de ces ambassadrices locales enfonçaient le clou à l’heure des prix d’honneur. Marc-Henri Guillaume soulignait au passage les qualités de Capj Rorka qu’il venait de sacrer Championne Espoir : « Cette primipare me donne des frissons depuis qu’elle est entrée. Elle marche sur des baguettes et démontre énormément de solidité et de style laitier. » Rubis de Kreisker était, elle, désignée Réserve de championnat. Alors que Denais Holstein Russie (Dateline x Chief Stan) au Gaec Denais Holstein à Paimpont (35) était nommée Meilleure mamelle Espoir : « Admirez ce système mammaire fantastique parfaitement irrigué, la longueur de cet avant-pis soudé dans l’abdomen et la largeur et la hauteur de cet arrière-pis », s’enthousiasmait le juge.

Ouzinette, une 2e veau sans défaut

En catégorie Jeune, la moisson des animaux bretons se poursuivait. Plinn de Kreisker (Newstar x Kingboy) au Gaec de Kreis Ker à Plogonnec (29), Noé Pennsylvanie (Delta Lamb x G Dreams) venue du Gaec Pom Holstein Monterfil (35), Onyx (Chief Stan x Doorsopen) à Jean-Marie Becel à Guer (56) et Ouzinette (Army Apple x Jerrick) au Gaec de Coetfrot à Plémet (22) dominaient tour à tour leur classe respective.

Mais cette année, pour Marc-Henri Guillaume, la star des 2e lactation s’appelait sans conteste Ouzinette. Le patron du ring appréciait cette Championne Jeune également élue Meilleure mamelle de la catégorie : « Des pattes exceptionnelles, un pis incroyable, de la largeur et beaucoup de caractère laitier. Ce n’est pas la plus grosse mais cette vache est extrêmement équilibrée. De la tête au pied, on ne la prend pas en défaut. » Noé Pennsylvanie détenue en copropriété (Gaec Pom Holstein / Quim Serrabassa / Triangle Holstein / Francesco Bertola Agriber) terminait Réserve de championnat Jeune.

Le Finistère brille à l’export

Après ce carton plein pour la Bretagne chez les 2e veau, le championnat Adulte était lancé. Du Bon Vent Oyapock (Power Red x Lacoste G) au Gaec Du Bon Vent à Locqueltas (56) chez les 3e lactation, Meringue (Fitz Toc x Sid Pine) au Gaec des 3 Villages à Mernel (35) et Follezou Lila (Commander x Sid Pine) au Gaec Follezou à Plévin (22) chez les 4e lactation ou encore Mys Jesja (Impression x Goldwyn) à Marina Durand (Mys Holstein) à Montreuil-des-Landes (35) chez les 5e lactation briguaient un 1er prix de section. Néanmoins, les reines de la catégorie des vaches confirmées arrivaient du Gaec du Bois Brillant à Saint-Sigismond (49), deux animaux détenus en copropriété dont les préfixes rappellent leur origine finistérienne (Gaec Cabon et EARL du Mézou). La 3e lactation Capj Nivana (Abbott x Frist PJP) terminait Championne Adulte. En 6e lactation, Izella du Mezou (Dempsey Li x Bolton) empochait, elle, les prix d’honneur de Réserve de championnat et de Meilleure mamelle Adulte. Au jeu du Challenge Longévité associant note de conformation et note de production, Jackpot (Gestar x Dunhill) au Gaec de Kerambellec à Gurunhuel (22) gagnait aux points.

Le Gaec du Bois Brillant récidive

Devant des tribunes pleines, après une journée d’émotions au fil des sections, le moment tant attendu était venu. « Nous sommes privilégiés de voir des pis si incroyables et de si belles vaches à la marche. Nous pouvons remercier les éleveurs pour la qualité de leur travail », insistait Marc-Henri Guillaume qui voulait faire durer le suspense encore quelques instants avant de rendre son verdict. Le juge suisse fonçait alors taper sur la croupe de sa Grande championne : Capj Nivana appartenant à la copropriété Gaec du Bois Brillant / JLD Genetics / Rey Holsteins / Agriber / Dupasquier / Serrabassa. « Elle est aujourd’hui dans sa robe de noce. Des côtes ouvertes, une ligne de dos très solide, un super système mammaire… Avec énormément de caractère laitier, cette vache moderne en jette quand elle marche. » L’histoire se répète pour l’élevage du Maine-et-Loire après le titre de Du Bon Bon Vent Janna Cama (Aftershock x Goldwyn) au Space 2021. Derrière, la Championne Jeune costarmoricaine Ouzinette au Gaec de Coetfrot était désignée Réserve de grande championne.