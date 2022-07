Au cœur du CTIFL

Concentré de technique

Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) de Carquefou (44) est résolument tourné vers l’avenir ; il cherche et trouve des solutions alternatives pour des productions plus vertueuses et économiquement rentables. L’exploitation maraîchère de 6 ha abrite des équipements spécialisés, avec 9 000 m2 de serres et abris, 15 compartiments en unités indépendantes, 9 centrales automatisées pour la conduite hors-sol. Pour la recherche, 30 personnes, dont 16 ingénieurs et techniciens assurent le fonctionnement de la station. Les programmes nationaux y sont élaborés en concertation avec les organisations professionnelles et les stations régionales d’expérimentation, notamment celles du Grand Ouest : Caté de Saint-Pol-de-Léon (29), Station Bretagne Sud d’Auray (56), Terre d’essais de Pleumeur-Gautier (22). Ce dossier propose de se plonger au cœur d’une partie des travaux menés, qui s’articulent autour de solutions naturelles de biostimulation, de nouvelles techniques de production en concombre ou d’utilisation de plantes hôtes qui protègent les cultures en place.

