Afin d’aider la trésorerie des éleveurs de porcs, le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie annonçait le 31 janvier 2022 un plan d’urgence prévoyant des mesures financières exceptionnelles. Le premier volet de ce plan est aujourd’hui complété par une aide de structuration assise sur une contractualisation fondée sur la loi Egalim 2.

Le deuxième volet du plan, intitulé “aide de structuration” est doté d’une enveloppe de 175 M€. Son objectif est de prendre en charge une partie de la perte économique des élevages porcins pour compenser la hausse des coûts de production induite par la guerre en Ukraine.

À partir du 25 avril 2022, les demandes se feront en ligne sur le site de FranceAgriMer. L’aide sera instruite et payée au fil de l’eau jusqu’à épuisement des crédits et au plus tard le 15 mai 2022.

Pour en savoir plus : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/PORCS-Plan-de-sauvegarde-Volet-2-restructuration