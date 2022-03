Veau : La hausse saisonnière des cours est enclenchée

Les cours de veaux nourrissons sont en hausse depuis janvier. La cotation du veau mâle type lait de 45-50 kg a progressé de +17 € en quatre semaines pour atteindre 82 €/tête en semaine 10 (+23 € /2021 et +20 € /2020).

Le veau mâle type viande cotait 215 €/tête en semaine 10, soit +9 € en quatre semaines. Les naissances laitières sont toujours en recul. 262 000 veaux de mères laitières sont nés en janvier 2022, en repli de -2,7 % /2021 (-7 000 têtes) et de -2,5 % /2020. Au 1er janvier on dénombrait 3 494 000 vaches laitières, soit -1,7 % /2021 (-60 000 têtes).

La demande espagnole était forte ce début d’année. Selon SPIE-BDNI, 45 000 veaux ont été exportés sur les six premières semaines 2022, en hausse de +7 % /2021 et +4 % /2020. Mais la demande espagnole pourrait devenir plus prudente, les engraisseurs étant très dépendants des importations de matières premières ukrainiennes pour l’alimentation de leurs animaux. Ils craignent la forte hausse des prix de l’alimentation du bétail et surtout de possibles ruptures d’approvisionnement. En moyenne sur la période 2018-2020, l’Ukraine a fourni 34 % des importations espagnoles de maïs… Source : Idele