Maïs: soigner le semis pour réussir sa culture

Le semis du maïs détermine une composante essentielle du rendement : le peuplement. Avec un semis réussi, le nombre de graines est conforme à l’objectif, la levée est synchrone, la répartition est régulière et le taux de levée généralement compris entre 95 et 100%. Les graines doivent être placées à environ 5 cm de profondeur dans une terre fine réchauffée (10°C) afin de faciliter la levée et limiter les attaques de ravageurs. Au champ, il est important de contrôler la densité semée en début de chantier et de vérifier le bon fonctionnement du micro-granulateur et du fertiliseur.

Avant de démarrer la campagne, il est également primordial d’avoir un semoir en bon état.

Retrouvez les recommandations d’Arvalis dans la vidéo suivante.