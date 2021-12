Un partenariat pour développer le lin oléagineux français

L’Alliance Linoléa est un partenariat réunissant le GIE Linéa, la SCA Lin 2000 et Semences de France. Collectant aujourd’hui 30 000 hectares de lin oléagineux, l’Alliance Linoléa a pour objectif d’atteindre 50 000 ha d’ici 2024.

Ce partenariat touche l’ensemble de la filière, de la création variétale à la consommation. Il vise à proposer aux producteurs des variétés performantes, notamment grâce à un réseau d’essais permettant d’identifier les meilleures variétés par terroir. Grâce à un contrat de production, l’agriculteur est également assuré d’une stabilité de prix sur 3 ans minimum. Enfin, les filières, comme l’association Bleu Blanc Cœur, continuent d’être développées. Semences de France a en effet œuvré à la création de nouveaux débouchés : huile/margarine made in France, tourteaux de lin pour le bétail ou encore création de pots décoratifs et pots de culture biosourcés.