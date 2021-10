Un jeu vidéo pour sensibiliser le public à l’agroécologie

Roots of Tomorrow est un jeu vidéo destiné à sensibiliser le public à la transition agricole. Le joueur pourra ainsi choisir son système, de l’élevage porcin breton à l’élevage bovin en région Grand-Est. Il devra ensuite prendre des décisions stratégiques sur 10 ans. Objectif : garder un équilibre entre l’aspect économique, social et environnemental.

Le jeu, développé par la startup Gamabilis, est conçu en partenariat avec des professionnels agricoles, tels que l’INRAE, et un conseil scientifique.